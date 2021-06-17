Слідчі Держбюро прийшли з обшуками в Антирейдерську комісію Мінʼюсту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Слідчі Держбюро розслідувань прийшли з обшуками у Міністерство юстиції.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюська.
Обшуки проводять в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.
Затримань поки немає. Про підозрі нікому не повідомили. За словами міністра, причини обшуків і суть розслідування йому невідомі.
Пресслужба ДБР поки не прокоментувала слідчі дії.