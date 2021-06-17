У Харкові сталося масове отруєння. Госпіталізовано 25 осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Luis Melendez / Unsplash
У Харкові сталося масове отруєння людей — в лікарні міста госпіталізували 19 дорослих і 6 дітей.
Як повідомляє регіональний центр контролю МОЗ, попередній діагноз усіх пацієнтів — гастроентероколіт, середнього ступеню важкості.
«Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування [первинне опитування хворих при госпіталізації] свідчать, що захворілі пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування», — йдеться у повідомленні.
Розпочато епідеміологічне розслідування.
Місцеві портали пишуть, що постраждалі їли або замовляли доставку суші в ресторані «Якіторія» на вул. Квітки-Основʼяненка. Люди скаржаться на підвищення температури, нудоту і блювання. Всього адміністрації закладу поскаржилися близько 60 відвідувачів.