У Харкові сталося масове отруєння. Госпіталізовано 25 осіб

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У Харкові сталося масове отруєння людей — в лікарні міста госпіталізували 19 дорослих і 6 дітей.

Як повідомляє регіональний центр контролю МОЗ, попередній діагноз усіх пацієнтів — гастроентероколіт, середнього ступеню важкості.

«Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування [первинне опитування хворих при госпіталізації] свідчать, що захворілі пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування», — йдеться у повідомленні.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Місцеві портали пишуть, що постраждалі їли або замовляли доставку суші в ресторані «Якіторія» на вул. Квітки-Основʼяненка. Люди скаржаться на підвищення температури, нудоту і блювання. Всього адміністрації закладу поскаржилися близько 60 відвідувачів.