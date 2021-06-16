Ексголову «Украгролізингу» часів Януковича підозрюють у зловживаннях на майже 5 мільйонів гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Колишнього голову правління державного публічного акціонерного товариства «НАК «Украгролізинг» підозрюють у зловживаннях на 4,9 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За даними слідства, у 2013 році посадовець уклав договір із підприємцем, екскерівником приватної компанії, яка контролювалася його близькими родичами, за яким «Украгролізинг» незаконно надав цій компанії безвідсоткову поворотну позику для підготовки виробництва сільськогосподарської техніки.

Компанія не повернула 4,9 мільйона гривень позики, використавши їх в інтересах тодішнього голови правління «Украгролізинг» та його родичів.

Наразі експосадовцю та колишньому керівнику компанії повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

У САП не називають прізвище підозрюваного, проте за часів президентства Віктора Януковича «Украгролізинг» очолював Микола Шпак.