Дитячий омбудсмен Кулеба йде з посади

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Фото УНІАН

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що йде з посади, але продовжить працювати у сфері захисту дітей.

Про це він написав у Facebook.

«Друзі, я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини. Дякую президенту за довіру. Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали», — написав Кулеба.

Причини свого рішення він не назвав.