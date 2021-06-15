Amazon і OTTO після критики прибрали з продажів підвіску-карту України без Криму. Виробник назвав помилку «технічною»

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

У Німеччині продаж прикраси у вигляді підвіски-карти України без Криму викликав хвилю критики, яка торкнулася підрозділ компанії Amazon і майданчик OTTO. У результаті підвіску зняли з продажу на платформах.

Про це пише Deutsche Welle.

Автор підвіски — ювелірна фірма SWW Schmuckwaren GmbH з міста Леонберг. Вона продавала прикраса як на своєму сайті, так і через Amazon і OTTO. Ціна підвіски майже 250 євро.

Після повідомлень у ЗМІ і критики в соціальних мережах директор фірми Свен Вільгельм заявив, що форма прикраси не має ніякого політичного підґрунтя. За його словами, зробити підвіску-карту так, щоб Крим був у складі України нібито «технічно неможливо». Він сказав, що ті кому не подобається виріб, може його не купувати.

«Ви можете замовити у мене окрему підвіску з Кримом і носити їх разом», — сказав Вільгельм.

OTTO миттєво видалив підвіску зі свого сайту. Представник концерну Франк Зурхольт заявив, що продавцеві висунули вимогу ніколи більше не продавати через сайт otto.de цей або схожий товар.

Підрозділ Amazon отримав запит від журналістів DW, але відмовилося коментувати ситуацію. Прикрасу прибрали з майданчика через деякий час.