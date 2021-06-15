ДБР викрило галицьких митників на хабарництві. Для затримання довелося провести силову спецоперацію

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ДБР

Державне бюро розслідувань затримало двох співробітників Галицької митниці, яких підозрює у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Підозрювані працювали на пункті пропуску «Шегині» Галицької митниці. Посадовці систематично вимагали у громадян кошти за безперешкодне проходження митного контролю і нестворення штучних перешкод під час ввезення вантажу на територію України, зокрема експрес-посилок.

13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря. «Працівникам ДБР довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій», — повідомляє ДБР.

Під час обшуків вилучено готівку на суму приблизно $10 тисяч. Перевіряється причетність керівництва митниці до цих злочинів, а також досліджуються можливі прояви хабарництва на інших митницях.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.