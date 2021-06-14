Розробники показали трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Вона вийде у 2022 році

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Компанія Microsoft і виробник компʼютерних ігор Bethesda Games Studio продемонстрували трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Про це йдеться на сайті Xbox.

Продовження отримало назву «Серце Чорнобиля». У ньому показують місто Чорнобиль-2 і з'являється творець серії S.T.A.L.K.E.R Сергій Григорович.

Гра вийде 28 квітня 2022 року на ПК і Xbox Series. Попередні замовлення вже відкрились у Steam, Epic Games Store і Microsoft Store.

Звичайна версія коштує $60 (1 600 гривень). Версія Deluxe, куди входять додаткові костюми та скіни для зброї — $80 (2 200 грн). Ultimate, в яку, крім ще більшої кількості костюмів та скінів для зброї, входить Season Pass для мультиплеєра та два DLC — $110 (3 тисячі грн).