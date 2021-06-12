У Києві протягом двох днів можуть відключати світло. Вантажівка збила опору ЛЕП

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Сьогодні вранці, 12 червня, в Києві вантажівка збила високовольтну опору лінії електропередач (ЛЕП), яка відповідала за електроживлення на лівому березі міста. Через це протягом двох днів можуть відключати світло.

Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

Зараз фахівці займаються оперативним перемиканням на інші лінії, щоб почати ремонт аварійної. Відновлювальні роботи триватимуть два дні, тому можливі відключення.

Побутові та соціально важливі інфраструктурні обʼєкти лівого берега залишати без світла не будуть.

У Київській міськдержадміністрації додали, що через падіння опори перекрито рух на вулиці Пухівській.