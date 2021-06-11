Опитування: До Ради проходять пʼять партій, за лідерство змагаються «Слуга народу» та «ЄС»

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Чузавков Сергій / УНІАН

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, у випадку виборів до Верховної Ради членами парламенту стали б депутати пʼяти партій.

Відносно найбільшу підтримку мають партії «Слуга народу», яку підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

При цьому «Європейську солідарність» підтримують 12,9% серед усіх респондентів і 18,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій — у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце.

Третє-четверте місця ділять «Батьківщина» (8,4% і 12%) та «ОПзЖ» (8,3% і 11,9%). Подолала б прохідний бар’єр також партія «Сила і Честь» (5,1% і 7,2%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього «Українська стратегія Гройсмана» (3% і 4,2%), «Опозиційний блок» (3% і 4,2%) та Радикальна партія (2,9% і 4,2%).

На виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський — 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці — Петро Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. Далі йдуть Юлія Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), Юрій Бойко (8% і 10,6%) і Ігор Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижче.

Опитування проводилося протягом 1—7 червня. У ньому взяли участь 2 003 респонденти з усіх регіонів на підконтрольній території України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.