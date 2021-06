Ювелірний бренд SOVA святкує день народження. З нагоди свята даруємо 36 діамантів і роздивляємося 5 кращих колекцій бренду

Новини

SOVA — український ювелірний бренд, який не просто наслідує світові тенденції, але й задає їх. Він прислухається до потреб аудиторії і залучає найкращих дизайнерів країни до створення колекцій.

З нагоди дня народження SOVA дарує 36 кольє з діамантом. Число 36 цього року стало знаковим для бренду, адже сьогодні ювелірний дім має в асортименті 36 колекцій SOVA та 36 локацій по всій Україні.

Ви можете виграти діамантове кольє в кожному магазині SOVA в будь-якому місті, де представлений бренд. Для того, щоб взяти участь у святковому розіграші, не обов’язково здійснювати покупку — достатньо заповнити анкету в магазині або онлайн. Кольє з діамантами буде розіграно вже 1 липня.

ПʼЯТЬ ЗНАКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ТА КОЛАБОРАЦІЙ SOVA

Lake

Перша колаборація SOVA в 2014 році стала знаковою для бренду, адже саме з цієї колекції розпочалася історія співпраці ювелірного бренду з українськими дизайнерами. Засновниці Lake Studio Наталя Каменська та Олеся Кононова відобразили у ювелірній колекції головні атрибути, які допомагають створювати їхні модні колекції: голки, нитки, ґудзики.

LITKOVSKAYA

У вересні 2019 року ювелірний дім SOVA презентував колаборацію, розроблену спільно з брендом LITKOVSKAYA.

Девіз цієї колекції продовжує внутрішній слоган LITKOVSKAYA: There is no wrong side (носи як забажаєш). Це прикраси поза трендами і часом, вони створюють власну реальність. Реальність без початку та кінця, без іншого плану. Через це — такий вибір каменів: ретроградний малахіт, реалізований у сучасних формах, та твердий діамант. Оточені вони рухливими, тонкими ланцюжками.

For Love

У січні 2019 року бренди SOVA і FROLOV представили унікальну колекцію прикрас For Love. Ця колаборація — приклад нового формату соціальної відповідальності українських fashion-брендів, які порушують проблему боротьби зі СНІДом в Україні.

Через рік після запуску першої колекції, взимку 2020 року була розроблена нова колекція, яка була доповнена кафами, кольє та каблучками. Деякі з прикрас — трансформери: каблучки можуть стати підвісами, підвіси — сережками. У колекції знову представлено зображення серця — символу бренду FROLOV.

Завдяки спільній творчості дизайнера Івана Фролова, ювелірного дому SOVA з БО «100% Життя» вдалося закупити 3 525 швидких тест-систем, що дозволяють вчасно діагностувати ВІЛ. І реалізувати головну мету колаборації — привернути увагу до питань безпечного кохання та епідемії ВІЛ в Україні.

SOVA x The HARDKISS

SOVA x The HARDKISS — перша колаборація бренду з українськими артистами. Колекція була презентована на початку травня цього року і відразу завоювала любов прихильників бренду. Елементи року вперше зустрічаються в ювелірних колекціях українського бренду SOVA завдяки колаборації з рок-гуртом The HARDKISS. Колекція стала відображенням різних сторін музи колекції — фронтвумен гурту Юлії Саніної. Яскравий та драйвовий образ артистки на сцені відмінно поєднується із сімейним життям — образом мами та дружини. Для Юлії дуже важливий цей баланс, і саме його вона транслює у своїй творчості, так само як і бренд SOVA відображає цей баланс у своїх колекціях.

TOKYO

TOKYO стала однією з найпопулярніших колекцій останнього року. Прості лінії колекції символізують стриманий темперамент японців, а головний символ країни — прапор сонця, що сходить — знайшов своє відображення в круглих елементах кольє, браслетів, сережок та каблучці-трансформері.

Японці закладають сенс в абсолютно всі деталі, а особливо у ремесла культури та ювелірних прикрас, така філософія дуже близька і ювелірному бренду SOVA.

Флагман колекції — каблучка-трансформер, в якій поєднуються всі кольори — налічує декілька комбінацій.

У серії прикрас SOVA відобразили не класичну Японію, до якої всі звикли, а Японію, яка зосереджена навколо найбільшого мегаполісу Світу — Токіо. Сучасного, нестандартного, готового змінюватися.

