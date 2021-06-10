У Росії ділянку другої лінії Байкало-Амурської магістралі будуватимуть увʼязнені. Примусово
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У російському Хабаровському краї ділянку другої залізничної лінії Байкало-Амурської магістралі (БАМ) будуватимуть увʼязнені.
Як повідомляють РИА Новости, відповідну угоду «про притягнення засуджених до примусових робіт» підписали начальник Управління Федеральної служби виконання покарань Юрій Дорохін і гендиректор компанії «УК Бамстроймеханизация» Олександр Чернояров.
Для увʼязнених створять окрему спецділянку, яка буде функціонувати як виправний центр. Вона буде за межами колоній.
За словами Дорохіна, в Хабаровському краї на роботи можуть потрапити близько 3 тисяч вʼязнів. Для цього їм потрібно буде подавати клопотання до суду (після певного терміну) для заміни позбавлення волі на роботи.
Чернояров заявив, що його компанія і ДП «Российская железная дорога» вже активно шукають місце і будівлі для центру. Залучення увʼязнених він раніше пояснював гострою потребою у спеціалістах.
- Байкало-Амурська магістраль, яка йде від Східного Сибіру на Далекий Схід, вважається найбільшою в світі (4,3 тис. км). Другу гілку довжиною 340 км будують від станції Улак до станції Февральск. Масштабне будівництво стартувало 5 квітня 2021 року. Роботи ведуть всі десять бригад Залізничних військ РФ.
- ФСВП Росії кілька років поспіль пропонує використовувати примусову працю увʼязнених. Така праця активно використовувалася радянською системою ГУЛАГ, в тому числі при будівництві першої лінії БАМу. За різними оцінками істориків, у будівництві БАМу брали участь близько 50 тисяч увʼязнених, з яких майже третина загинули.