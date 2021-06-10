У Росії ділянку другої лінії Байкало-Амурської магістралі будуватимуть увʼязнені. Примусово

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У російському Хабаровському краї ділянку другої залізничної лінії Байкало-Амурської магістралі (БАМ) будуватимуть увʼязнені.

Як повідомляють РИА Новости, відповідну угоду «про притягнення засуджених до примусових робіт» підписали начальник Управління Федеральної служби виконання покарань Юрій Дорохін і гендиректор компанії «УК Бамстроймеханизация» Олександр Чернояров.

Для увʼязнених створять окрему спецділянку, яка буде функціонувати як виправний центр. Вона буде за межами колоній.

За словами Дорохіна, в Хабаровському краї на роботи можуть потрапити близько 3 тисяч вʼязнів. Для цього їм потрібно буде подавати клопотання до суду (після певного терміну) для заміни позбавлення волі на роботи.

Чернояров заявив, що його компанія і ДП «Российская железная дорога» вже активно шукають місце і будівлі для центру. Залучення увʼязнених він раніше пояснював гострою потребою у спеціалістах.

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