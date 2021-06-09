The Economist склав рейтинг найкомфортніших для життя міст світу. Через пандемію в ньому змінилися лідери

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Новозеландський Окленд отримав титул найкращого міста світу за рівнем якості життя за версією аналітичного підрозділу британського журналу The Economist.

Про це йдеться в доповіді Global Liveability Index 2021.

Цього року найбільше місто Нової Зеландії перевершило Осаку й Аделаїду в рейтингу 140 найкращих міст планети. Фахівці оцінювали і порівнювали рівень якості життя за кількома показниками: стабільність розвитку, культура, екологія, охорона здоровʼя, освіта та інфраструктура.

Окленд отримав 96 балів — на 1,8 бала більше, ніж Осака (Японія). Наступні місця посіли Аделаїда (Австралія) з 94 балами, Веллінгтон (Нова Зеландія) і Токіо (Японія) — 93,7 бала, і Перт (Австралія) — 93,3 бала.

У першу десятку найкращих міст світу увійшли швейцарські Цюріх і Женева, які опинилися на сьомому і восьмому місці відповідно, а також австралійські Мельбурн, що опустився з другого на девʼяте місце, і Брісбен, який посів десяте місце.

«Вісім міст Азіатсько-Тихоокеанського регіону потрапили в першу десятку в той час, коли європейські та канадські мегаполіси значно поступилися своїми позиціями через наслідки жорстких обмежень. Окленд піднявся на перше місце, оскільки влада успішно стримувала поширення COVID-19, дозволяючи місту залишатися відкритим, що і забезпечило високі оцінки», — зазначили автори рейтингу.

Останнє місце в списку посів Дамаск (Сирія), а перед ним розмістилися Лагос (Нігерія), Порт-Морсбі (Папуа — Нова Гвінея) і Дакка (Бангладеш).

У відкритій для ознайомлення частині дослідження Київ не згадується, а повна версія доступна тільки за передплатою.