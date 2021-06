Spotify, GitHub, CNN. В роботі низки великих сервісів та онлайн-ЗМІ стався збій

Новини

Thom / Unsplash

Низка великих сервісів та світових новинних видань припиняла роботу через збій.

Про це пише TechCrunch.

Негаразди спостерігаються в роботі таких сервісів, як Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, а також новинних сайтів — CNN, The Guardian, The New York Times, BBC і Financial Times.

Видання зʼясувало, що проблема повʼязана зі збоєм у CDN-провайдера Fastly. «Зараз ми вивчаємо можливий вплив збою на продуктивність наших послуг», — заявили в компанії.

Мережі доставки контенту (CDN) є ключовою частиною інфраструктури Інтернету. Ці компанії використовують глобальні серверні мережі для підвищення продуктивності і доступності вебсервісів. CDN діють як проксі-сервери і кешують деякі дані якомога ближче до кінцевого користувача. Наприклад, мультимедійний контент часто кешується на найближчому до користувача сервері CDN, тому його не потрібно завантажувати з вихідного сервера кожного разу, коли користувач відкриває вебсторінку.

Останнім часом в мережі CDN почали додавати додаткові функції, такі як балансування навантаження, захист від DDoS-атак і інші функції безпеки. Популярними CDN-провайдерами, крім Fastly, є Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services і Akamai.