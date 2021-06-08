Працівники Інституту хімії в Києві виготовили понад 5 тонн фальсифікованого алкоголю. Сурогат збували під виглядом відомих брендів

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Прокуратура міста Києва / Facebook

​​Працівників держпідприємства «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук» Національної академії наук України викрили у виготовленні фальсифікованого алкоголю на понад 1,3 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, до виготовлення фальсифікату причетні троє працівників установи, які використовували приміщення та спеціальне обладнання держпідприємства. Виготовлені алкогольні напої зловмисники збували під виглядом відомих брендів.

Також встановлено, що з серпня 2020-го до лютого 2021 року вони незаконно виготовили понад 5 300 літрів сурогату.

Наразі ділкам повідомили про підозру у виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії.