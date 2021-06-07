Річкою Дніпро запустять швидкісні катери «Ракета». Вони курсуватимуть між областями

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В уряді хочуть запустити річкою Дніпро швидкісні катери «Ракета» для пасажирського сполучення між областями.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» розповіла очільниця Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

«Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили, і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять у Переяславі, у них кілька годин екскурсія музеями, потім їдуть до Канева — там теж екскурсії», — пояснила вона.

За її словами, наразі опрацьовується один маршрут — Київ — Канів. Також плануються зупинки в інших містах.

Вона підкреслила, що спочатку потрібно провести тестування маршруту, тому що такого давно не було. Попередньо планується, що час поїздки від Києва до Канева становитиме дві години.

«Є прогулянкові теплоходи, які сьогодні ходять Києвом. Ось вони Канева будуть діставатися близько 5 годин. А це дуже довго, адже на машині можна доїхати за 3 години», — зазначила Олеськів.