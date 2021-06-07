З 11 червня між Україною та Саудівською Аравією відкриється пряме авіасполучення

Новини

Саудівська авіакомпанія Flynas 11 червня запускає перший прямий рейс з Ер-Ріяду до Києва (аеропорт «Бориспіль»). Зворотній рейс — 13 червня.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, ці два рейси лоукоста Flynas дадуть старт прямому авіасполученню між країнами.

«Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай», — зазначають у міністерстві.

З 18 червня рейси між містами будуть виконуватися щодня в обидві сторони.