З 11 червня між Україною та Саудівською Аравією відкриється пряме авіасполучення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Саудівська авіакомпанія Flynas 11 червня запускає перший прямий рейс з Ер-Ріяду до Києва (аеропорт «Бориспіль»). Зворотній рейс — 13 червня.
Як повідомляє Міністерство інфраструктури, ці два рейси лоукоста Flynas дадуть старт прямому авіасполученню між країнами.
«Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай», — зазначають у міністерстві.
З 18 червня рейси між містами будуть виконуватися щодня в обидві сторони.
- Про те, що Flynas заходить на український ринок в міністерстві повідомили 31 травня. Flynas — це провідний лоукост в Саудівській Аравії. Парк компанії налічує 30 літаків. За останні пʼять років Flynas щороку визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу.
- В Україну також заходить німецький лоукост Eurowings. Перші рейси будуть з Дюссельдорфу до Києва.
- З 1 липня Wizz Air почне літати з Києва до Обʼєднаних Арабських Еміратів.