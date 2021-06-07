У Мюнхені помер останній з визволителів концтабору Аушвіц
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ben Tilley / Flickr
98-річний ветеран Червоної армії Давид Душман помер у ніч з 4 на 5 червня в лікарні Мюнхену. Він був одним із солдатів, які брали участь у звільненні нацистського концтабору Аушвіц.
Про це повідомила Єврейська культурна громада у Мюнхені.
«Душман був на передовій, коли у 1945 році викрили концтабір нацистів. Він був одним із визволителів Аушвіцу та врятував незліченні життя... Ми залишаємося йому глибоко вдячними та збережемо памʼять про нього», — йдеться в заяві громади.
В інтерв’ю Reuters він розповідав, що у віці 21 року він повалив танком огорожу концтабору, а потім ділився з ув’язненими їжею.
«Коли ми прибули, то побачили огорожу та цих нещасних людей. Ми прорвали паркан своїми танками... Вони усі стояли у формі, тільки очі [було видно] — це було дуже страшно і жахливо», — розповідав Душман.
За його словами, він не знав про концтабір Аушвіц до його визволення і тільки після війни дізнався про жорстокість нацистів.
- Після війни Давид Душман займався фехтуванням, а в 1951 році він навіть став найкращим фехтувальником СРСР та тренував жіночу збірну Радянського Союзу.