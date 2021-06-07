У ЄС затвердили фонд у €17,5 мільярда на відмову від «брудної» енергетики
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Appolinary Kalashnikova / Unsplash
Рада Європейського Союзу затвердила створення Фонду справедливого переходу (JTF) з капіталом в 17,5 млрд євро, який покликаний фінансувати проєкти щодо відмови від вуглецевих енергоресурсів і переходу на «зелену» енергетику.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
За рахунок фонду будуть розвивати найбільш залежні від «брудної» енергетики регіони ЄС. Мова про регіони, які залежні від виробництва і використання вугілля, торфу та горючого сланцю. Найближчим часом буде визначено перелік регіонів і їхні інвестиційні потреби.
Зазначено, що фонд буде фінансувати проєкти щодо помʼякшення соціально-економічних втрат від переходу на «зелену» енергетику для тих регіонів Євросоюзу. Інвестиції з цього фонду повинні скоротити економічну нерівність між регіонами Євросоюзу.
JTF — це один із заходів щодо скорочення викидів парникових газів у Євросоюзі на 55% до 2030 року (у порівнянні з рівнем 1990 року) і досягненню нульових викидів до 2050 року.
- У Німеччині за підсумками першого півріччя 2020 року 50,2% використаної у країні електроенергії прийшлося на відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Уперше електрики «зеленої» енергетики було спожито більше за вироблену традиційними електростанціями.
- У тому ж році премʼєр Великої Британії Борис Джонсон запропонував програму підтримки «зеленої» енергетики та стримування кліматичних змін, за якою з 2030 року в країні не будуть продаватися машини на викопному паливі.