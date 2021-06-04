Кортеж президента Киргизстану Садира Жапарова потрапив у ДТП, одна людина загинула
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- Катерина Кадакова
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Sputnik / Табилди Кадирбеков
Кортеж президента Киргизстану Садира Жапарова потрапив у ДТП, загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя і соцрозвитку Алимкадир Бейшеналієв, передає киргизьке агентство АКИpress.
За його словами, біля села Ананьєве Іссик-Кульського району водій легковика не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в один із автомобілів супроводу президента.
Унаслідок ДТП загинув загинув співробітник служби держкомітету нацбезпеки Киргизстану, ще п’ятеро людей — троє співробітників 9-ї служби ДКНБ, водій і пасажир легковика — отримали травми. Один із співробітників комітету у важкому стані.
За попередньою інформацією, водій, який виїхав на зустрічну смугу, був у нетверезому стані.
Як зазначається, сам Жапаров був в іншому автомобілі, він не постраждав.
- Колишній виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Садир Жапаров був обраний президентом Киргизстану дострокових виборах у січні 2021 року. Він отримав 79,2% голосів.