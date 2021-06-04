У МОЗ розповіли, що за весь час вакцинації в Україні утилізували понад 700 доз

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Tim Reckmann / Flickr

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за весь час вакцинації в Україні утилізували 742 дози вакцин від коронавірусу.

Про це розповіли у МОЗ виданню «Радіо Свобода».

До цієї кількості входять всі дози, які були або розбиті, або пошкоджені, або їхній термін дії сплинув.

Найбільше було утилізовано вакцин Covishield — 654. З них найбільше втратила Івано-Франківська область — аж 533 дози.

Вакцини CoronaVac утилізували 11 доз. Вакцини Pfizer — 12, а вакцини AstraZeneca-SKBio — 65.

«Прогнозований індикативний показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, прогнозований індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 25%», — зазначили у МОЗ.