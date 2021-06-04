Бойовика «ДНР» засудили до довічного увʼязнення за обстріл автобуса під Волновахою у січні 2015 року

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Sasha Maksymenko / Flickr

Куйбишевський районний суд Запорізької області заочно засудив бойовика «ДНР» до довічного увʼязнення за обстріл Волновахи в січні 2015 року, унаслідок якого загинули 12 пасажирів рейсового автобуса.

Про це повідомляється в рішенні суду.

Суд встановив, що громадянин Ш. у квітні 2014 року вступив до терористичної організації «Донецька народна республіка» і до травня 2015 року командував батальйоном бригади «Оплот». Він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

13 січня 2015 року підозрюваний керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блок-посту біля Волновахи Донецької області, коли на ньому були цивільні. Бойовики влучили в автобус Златоустівка — Донецьк, унаслідок чого 12 людей загинули і ще 19 отримали поранення.

Суд також постановив стягнути з підозрюваного понад 3 мільйони гривень як компенсацію матеріальної та моральної шкоди.

Агентство РБК-Україна зазначає, що, найімовірніше, йдеться про Юрія Шпакова (так званий «військовий комендант» Докучаєвська), імʼя якого серед підозрюваних офіційно назвали в Службі безпеки України. Крім нього, у справі фігурує полковник збройних сил Росії Анатолій Синельников.