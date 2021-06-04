Колишній регіонал Левченко повернувся до України. Він виграв суд у ЄСПЛ через кримінальне переслідування

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Facebook / Олег Курчин

Колишній нардеп від Партії регіонів Микола Левченко повернувся до України.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Олег Курчин.

«Адвокатське обʼєднання «Курчин і Партнери» виграло справу в ЄСПЛ проти України в інтересах Миколи Левченка і зобовʼязало виплатити компенсацію клієнту в сумі 1 100 євро, чим поставило крапку в справах, які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань», — повідомив адвокат.

Видання «Новости Донбасса» пояснює, що Європейський суд з прав людини узяв до розгляду позов Левченка в березні 2020 року. Предметом розгляду стало невиконання прокуратурою Київської області рішення суду про закриття кримінального провадження проти екснардепа.

Левченко перебував у розшуку в Україні з 2015 року. Довгий час політик жив у Росії. Проте наразі інформація про розшук Левченка відсутня. В Україні екснардепу заочно оголосили підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії). Сам ексрегіонал називав кримінальне провадження проти себе політичним переслідуванням.

25 травня 2018 року Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав прокуратуру Київської області закрити кримінальне провадження проти Левченка. Однак прокуратура рішення не виконала. Суд аргументував своє рішення тим, що сторона обвинувачення не довела звʼязок заяв Левченка із заворушеннями на території Донецької та Луганської областей, створенням основи для ескалації конфлікту і подальшого розпалювання ворожнечі на території країни. Рішення було винесене суддею Олегом Лінником, після чого він подав у відставку. Лінник також відомий в ЗМІ, як суддя, який засудив до умовного терміну керівника групи «тітушок» Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети «Вєсті» Вʼячеслава Веремія. У травні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітника прокуратури через відмову виконати рішення суду.