Фільм Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшов до програми Каннського фестивалю

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Документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» українського режисера Сергія Лозниці увійшов до програми 74-го Каннського кінофестивалю, який пройде з 6 по 17 липня.

Про це повідомляють організатори кінофестивалю і Меморіальний центр «Бабин Яр», який брав участь у створенні картини.

В основі документальної картини «Бабин Яр. Контекст» змонтовані архівні матеріали, зняті в період з 1941 року (вторгнення нацистів в СРСР) по 1966 рік. Фільм розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому Києві 29—30 вересня 1941 року, а також про наслідки тих подій.

Картину Лозниці покажуть в рамках програми Спеціальних показів.

В Україні фільм покажуть восени у 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру.