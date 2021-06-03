SpaceX вивела на орбіту космічний корабель Cargo Dragon, який доставить на МКС їжу й обладнання для дослідів

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NASA / Twitter

Компанія SpaceX вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cargo Dragon з їжею для космонавтів та обладнанням для наукових дослідів. Корабель зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це йдеться у Twitter компанії.

Запуск корабля відбувся за допомогою багаторазової ракети-носія Falcon 9. Після запуску вона відділилася від корабля і успішно приземлилася на платформі в Атлантичному океані.

Cargo Dragon привезе на МКС 3,3 тонни їжі, а також матеріали й обладнання. Зокрема, доставить космонавтам нові, більш потужні сонячні батареї, які дозволять генерувати більше енергії.