SpaceX вивела на орбіту космічний корабель Cargo Dragon, який доставить на МКС їжу й обладнання для дослідів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
NASA / Twitter
Компанія SpaceX вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cargo Dragon з їжею для космонавтів та обладнанням для наукових дослідів. Корабель зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Про це йдеться у Twitter компанії.
Запуск корабля відбувся за допомогою багаторазової ракети-носія Falcon 9. Після запуску вона відділилася від корабля і успішно приземлилася на платформі в Атлантичному океані.
Cargo Dragon привезе на МКС 3,3 тонни їжі, а також матеріали й обладнання. Зокрема, доставить космонавтам нові, більш потужні сонячні батареї, які дозволять генерувати більше енергії.
- Попередній запуск Cargo Dragon до МКС відбувся у грудні 2020 року. Цей корабель — єдиний у світі, який має можливість не лише доставляти туди вантажі, але й забирати звідти на Землю.