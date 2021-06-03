В Україні вперше продали вʼязницю — Львівську виправну колонію купили за 400 мільйонів гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Фонд державного майна України
В Україні на аукціоні в рамках «Великого розпродажу в’язниць» вперше продали майно установи — Львівської виправної колонії № 48.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
«Стартова ціна основного об’єкта — 132 мільйони 674 тисячі 303 гривні 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів — 377 мільйонів 500 тисяч гривень», — заявив він.
За словами Малюськи, у торгах взяли участь 7 учасників.
Також міністр уточнив, що виручені кошти від продажу в’язниць розподіляються за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% — на відбудову в’язничної інфраструктури.
«Замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави», — написав Малюська.
Згодом міністр додав у соцмережі, що на аукціоні продали ще один лот — відокремлену частину 48-ї колонії.
«Стартова ціна — 3 мільйони 386 тисяч 294 гривні 37 копійок. Ціна продажу — 30 мільйонів гривень. Торгувались 9 учасників», — розповів він.
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