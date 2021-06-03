Рада прийняла закон запуску системи габаритно-вагового контролю. Він посилює штрафи за перевантаження на дорогах

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Верховна Рада 280 голосами депутатів прийняла в цілому законопроєкт № 3742, який посилює штрафи за перевантаження на дорогах і порушення габаритів. Документ є одним з двох (другий — № 3743) основних для повноцінного запуску системи габаритно-вагового контролю.

Про це передає «Економічна правда».

Закон закріплює можливість автоматичної фіксації порушень, повʼязаних із відсутністю документів при перевищенні вагових або габаритних обмежень. Також він дає можливість Укртрансбезпеці стягувати через суди плату за проїзд по автодорогах з транспортних засобів, які порушують габаритно-вагові норми.

Також документ вводить адмінвідповідальність за порушення безпеки, які зафіксовані автоматично або за допомогою зйомки.

Що стосується штрафів, то за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів загрожує стягненням у 17 тисяч гривень, а для міжнародних перевезень — 34 тисячі грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30% штраф варіюється від 8,5 тисячі грн до 51 тисячі грн.