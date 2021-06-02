Біля берегів Шрі-Ланки тоне судно з хімікатами. Є загроза екологічної катастрофи

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Біля берегів Шрі-Ланки, недалеко від порту Коломбо, тоне вантажне судно X-Press Pearl з хімікатами на борту. Воно горіло майже два тижні і тепер загрожує екологічною катастрофою.

Про це повідомляє ВВС.

Зареєстроване в Сінгапурі судно перевозило 25 тонн високо корозійної кислоти, яку використовують при виробництві добрив і вибухових речовин. Крім хімікатів в море виливається сотні тонн нафти з паливних баків.

Військово-морські сили Шрі-Ланки та Індії намагаються відбуксирувати судно у відкрите море, перш ніж воно потоне, щоб мінімізувати забруднення. Також вони намагаються не допустити руйнування корабля.

На узбережжя острову вже вимило тонни пластику і мазути з судна через що довелося закрити пляжі. Влада назвала забруднення найбільшим за історію країни. Екологи при цьому запевняють, що затоплення судна призведе до ще більшого збитку.

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