Біля берегів Шрі-Ланки тоне судно з хімікатами. Є загроза екологічної катастрофи
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Біля берегів Шрі-Ланки, недалеко від порту Коломбо, тоне вантажне судно X-Press Pearl з хімікатами на борту. Воно горіло майже два тижні і тепер загрожує екологічною катастрофою.
Про це повідомляє ВВС.
Зареєстроване в Сінгапурі судно перевозило 25 тонн високо корозійної кислоти, яку використовують при виробництві добрив і вибухових речовин. Крім хімікатів в море виливається сотні тонн нафти з паливних баків.
Військово-морські сили Шрі-Ланки та Індії намагаються відбуксирувати судно у відкрите море, перш ніж воно потоне, щоб мінімізувати забруднення. Також вони намагаються не допустити руйнування корабля.
На узбережжя острову вже вимило тонни пластику і мазути з судна через що довелося закрити пляжі. Влада назвала забруднення найбільшим за історію країни. Екологи при цьому запевняють, що затоплення судна призведе до ще більшого збитку.
- Пожежа на X-Press Pearl сталася 20 травня, коли судно стояло на якорі неподалік від Коломбо. 25 членів екіпажу евакуювали. На судні було 1 486 контейнерів з хімікатами. Влада вважає, що пожежа викликана витоком азотної кислоти, про що екіпаж знав ще 11 травня.