На Львівщині під час екскурсії загинув школяр

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Прес-служба ДСНС у Львівській області

У Львівській області під час шкільної екскурсії загинула дитина.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні на Сколівщині. Під час екскурсії до с. Кам’янка учень шостого класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, унаслідок чого отримав травму, несумісну з життям. Громада висловлює щирі співчуття рідним», — повідомив мер.

Управління ДСНС Львівщини повідомило, що нещасний випадок стався близько полудня. Рятувальники бензопилою розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, і за допомогою рятувальних мотузок витягнули її на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть 12-річного хлопчика.

Управління освіти Львівської міської ради проведе розслідування цього інциденту.