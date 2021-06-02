У Раді зареєстровано законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року

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Група з 10 депутатів фракції «Слуга народу» внесла до Верховної Ради законопроєкт № 5566 про підвищення пенсійного віку на 1 рік. Документ вже отримав профільний комітет для ознайомлення.

Законопроєкт передбачає підвищення пенсійного віку на один місяць на рік, щоб українці виходили на пенсію в 61-річному віці. Також документ зменшує пенсійний вік на 6 місяців при народженні дитини та догляді за нею до 6-річного віку. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути знижений більш ніж на 3 роки.

Зазначене збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року.

Автори проєкту вважають, що це допоможе вирішити демографічну кризу. «Надзвичайно важливо поліпшити пенсійну систему в контексті підтримки матерів, щоб протистояти наслідкам демографічної ситуації», — йдеться в пояснювальній записці.

Депутати навели як приклад інші країни, де пенсійний вік становить 65 років або вищий. Серед них — Бельгія, Фінляндія, Данія, Ісландія та інші.