Рада попередньо схвалила закон, який змінює формування прожиткового мінімуму. Це має сприяти його підвищенню

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон, який змінює формування прожиткового мінімуму «і створює передумови для його підвищення».

Про це повідомляє пресслужба Ради.

За документ проголосували 253 народні депутати. Автори пояснили, що прожитковий мінімум має становити 40% від середньомісячної заробітної зарплати за попередній рік з урахуванням рівня інфляції поточного року. При цьому відсоток має зростати на 1% щороку й у 2031 дійти до 50%.

При цьому автори пропонують використовувати для розрахунку штрафів інший показник замість мінімального доходу.

«Для визначення штрафів і грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачається застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік», — йдеться в пояснювальній записці документа.

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень з 1 січня до 30 червня. З липня до кінця листопада він має зрости до 2 294 гривень, з 1 грудня — до 2 393 гривень.