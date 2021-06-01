В ОП анонсували створення Конгресу регіональних влад — складатиметься з двох палат, до президії входитиме Зеленський

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував створення в Україні найближчим часом Конгресу регіональних влад.

Про це він заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Тимошенко розповів, що Конгрес складатиметься з двох палат:

перша — це місцева влада, голови обʼєднаних територіальних громад (ОТГ) і районних рад;

друга — голови обласних державних адміністрацій (ОДА) та рад.

За його словами, в Офісі президента буде постійно діючий офіс Конгресу. І це, наголошує він, «буде не порожній орган».

До президії Конгресу, за його словами, входитимуть по три представники з обох його палат, міністри та керівництво Офісу, включно з президентом.

«У більшості представників на місцях є питання, з якими їм потрібно «достукатися» до Кабінету міністрів у вирішенні того чи іншого питання свого регіону, а в Офісі президента є така можливість, ми в цьому їм допомагатимемо. Це потрібно для постійного діалогу з регіональними владами», — сказав Тимошенко.

Він зазначив, що Конгрес розпочинає свою роботу вже цього тижня — у Хмельницькому із засідання Палати місцевих влад, де буде присутній президент Володимир Зеленський. На цьому засіданні, додав Тимошенко, оберуть членів президії Конгресу. Якою буде процедура обрання — в ОП поки не уточнюють.