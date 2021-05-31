В Україні з’явиться новий лоукост, який започаткує пряме авіасполучення із Саудівською Аравією

Новини

Videvo

На український ринок виходить нова авіакомпанія із Саудівської Аравії — лоукост Flynas, який здійснюватиме прямі рейси до України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України після зустрічі глави відомства Олександра Кубракова та головного виконавчого директора компанії Flynas Алмоганни Бандера.

Як зазначається, Flynas є провідним лоукостом Саудівської Аравії, парк компанії налічує 30 літаків. За останні п’ять років Flynas щорічно визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу.

До того ж авіаперевізник нещодавно уклав угоду з Airbus про придбання 120 нових літаків загальною вартістю $8,6 мільярда. Компанія виконує понад 1 200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.

Зауважимо, раніше для перельоту з України до Саудівської Аравії був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай.