Учені у США виявили «універсальне антитіло», стійке до більшості коронавірусів

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Учені американського Інституту Скріппса (Scripps Research) виявили існування перехресного імунітету до COVID-19 та інших коронавірусних інфекцій, які циркулюють серед людей і викликають звичайну застуду.

Про це йдеться в повідомленні інституту.

«Універсальні антитіла до коронавірусів можуть стати відправною точкою для вакцин більш широкої дії», — йдеться в повідомленні. Учені зробили відкриття, коли досліджували зразки крові, зібрані до пандемії, та порівнювали їх зі зразками пацієнтів, хворих на COVID-19.

У більш пізніх тестах антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 — коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої стався на початку 2000-х років. За даними вчених, це антитіло, найімовірніше, виробляють В-лімфоцити, які «запамʼятовують» простудний коронавірус і активізується при інфікуванні SARS-CoV-2.

«Ще один смертельний коронавірус, імовірно, знову зʼявиться в майбутньому, і коли це станеться, ми хочемо бути краще підготовленими. Наша ідентифікація крос-реактивного антитіла проти SARS-CoV-2 і більш поширених коронавірусів є перспективною розробкою на шляху до вакцини або терапії широкої дії», — заявив імунолог Денніс Бертон з Інституту Скріппса.

Лабораторія Бертона також досліджує широко нейтралізуючі антитіла, які можуть використовуватися для захисту від багатьох форм грипу. Це ще один вірус, здатний викликати пандемію в майбутньому.

У новому дослідженні команда використовувала електронну мікроскопію, щоб зрозуміти, яким чином крос-реактивне антитіло здатне нейтралізувати цілу низку коронавірусів. Науковці зʼясували, що антитіло звʼязується переважно з частиною спайкового білка коронавірусу, який не сильно змінюється від штаму до штаму.