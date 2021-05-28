Верховний суд вперше зобовʼязав керівників ліквідованого банку відшкодувати його збитки

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Верховний суд вперше стягнув з керівників банку компенсацію за матеріальну шкоду, завдану кредиторам.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

Велика палата Верховного суду зобовʼязала 14 колишніх керівників банку «Укоопспілка» відшкодувати понад 76 млн грн шкоди, завданої кредиторам банку. Зазначається, що це перше рішення в цій категорії справ, яке має сформувати правозастосовчу практику. А також – відновити розгляд ще 36 аналогічних справ про відшкодування шкоди пов’язаними особами щодо інших банків.

Зазначається, що усі висновки Великої палати Верховного суду по справі «Укоопспілки» будуть враховуватись іншими судами всіх інстанцій під час розгляду аналогічних спорів. Фонд гарантування ініціював 64 аналогічні справи щодо 774 відповідачів (акціонери та пов’язані особи неплатоспроможних банків) на загальну суму понад 97,2 мільярда гривень, половину з яких зупинили до розгляду Великою палатою Верховного суду справи «Укоопспілки».

Суть справи «Укоопспілки» зводилась до того, що відповідачі ухвалили рішення інвестувати 70% всіх активів банку у неліквідні цінні папери фактично нульової вартості, чим спричинили шкоду банку та його кредиторам.

Банк «Укоопспілка» ліквідували у 2019 році. Вартість активів банку становила 33,4 млн грн, тоді як «на папері» їх вартість була відображена у сумі майже 600 млн грн. Понад половину балансової вартості активів склали цінні папери, які, за висновками незалежного оцінювача, виявились нічого не варті. Іще майже 200 млн грн за балансовою вартістю склали кредити юридичним особам, ринкова вартість яких ледве перевищила 5 млн грн.