У Херсонській області в одному із сіл пройшов торнадо. Пошкоджено кілька будинків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Херсонській області в селі Ушкалка, що розташоване на березі Дніпра, зафіксували рідкісне явище — торнадо.
Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.
Ураганний вітер пошкодив паркани, дахи кількох будинків і повалив дерева.
Ніхто з людей не постраждав, але до боротьби з наслідками стихії довелося залучати поліцію. Правоохоронці допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулиці та вивозять повалені дерева. Вони працюватимуть на місці до повного усунення наслідків.