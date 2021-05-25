У Херсонській області в одному із сіл пройшов торнадо. Пошкоджено кілька будинків

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У Херсонській області в селі Ушкалка, що розташоване на березі Дніпра, зафіксували рідкісне явище — торнадо.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Ураганний вітер пошкодив паркани, дахи кількох будинків і повалив дерева.

Ніхто з людей не постраждав, але до боротьби з наслідками стихії довелося залучати поліцію. Правоохоронці допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулиці та вивозять повалені дерева. Вони працюватимуть на місці до повного усунення наслідків.