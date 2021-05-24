В Києві з 14 травня почалося метеорологічне літо
- Автор:
- Олег Панфілович
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Photo by Dakota Roos on Unsplash
З 14 травня у Києві настало метеорологічне літо.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
«Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15 °С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа», — повідомили в обсерваторії. Метеорологічна весна почалася 13 березня і тривала 62 дні. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.
Цьогорічне метеорологічне літо прийшло до Києва на 3 дні пізніше від середнього показника. Найраніше за 141 рік спостережень літо розпочалось у 1996 році — 22 квітня, а найпізніше в 1990 і 2001 роках — 7 червня.
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