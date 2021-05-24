У Британії відкрили для відвідувачів палац Арандел. Через кілька днів з нього вкрали артефактів на понад мільйон доларів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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David Jones / Flickr
У Великій Британії через кілька днів після відкриття для публіки замку Арандел із нього вкрали історичних скарбів на понад мільйон фунтів стерлінгів (понад $1,4 мільйона).
Про це повідомляє BBC.
Серед предметів, які вкрали, були золоті чотки, які принесла королева Шотландії Марія на свою страту у 1587 році, чашки для коронації, а також інші золоті та срібні скарби. Представник замку Арандел сказав, що ці предмети мають «безцінне історичне значення».
Замок відкрився для публіки у вівторок, 18 травня. Про крадіжку стало відомо вже 21 травня о 22:30 — спрацювала сигналізація.
Представник замку сказав: «Вкрадені предмети не мають значної грошової цінності, але як унікальні артефакти з колекції герцога Норфолкського мають незмірно більше і безцінне історичне значення».
Ким була Марія I Стюарт, королева Шотландії?
Марія народилася у 1542 році та стала королевою у дитинстві, оскільки її батько помер незабаром після її народження — через 6 днів. Однак у 1548 році Марію доставили до Франції, а Шотландією правили регенти (у монархічних державах тимчасово правлять замість монарха).
До країни вона повернулася у 1561 році, щоб почати своє правління як королева Шотландії, але у 24 роки, після шести років правління була змушена зректися престолу. Після невдалої спроби повернути трон Марія втекла в Англію у пошуках захисту у своєї кузини Єлизавети I. Вона, як і раніше, залишалася претенденткою на англійський престол, що не могло не турбувати Єлизавету I. В Англії Марія перебувала під наглядом у Шеффілдському замку 18 років.
Агенти католицьких сил встановили, що вона підтримала ідею змови з метою вбивства Єлизавети I. У 1578 році Марію стратили у замку Фотерінгей, їй було 44 роки.
- У паризький Лувр повернули викрадені італійські обладунки епохи Відродження. Церемоніальні шолом і нагрудник були виготовлені між 1560 і 1580 роками в Мілані, а в 1922 році сімейство Ротштльдів подарувало їх музею. Обладунки вкрали 31 травня 1983 року. При цьому обставини крадіжки досі невідомі, як і її виконавці.