Поліція заблокувала порносайт, на який було посилання у підручнику з української мови

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Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Правоохоронці заблокували порносайт, на який вело посилання у підручнику з української мови для 10 класу.

Про це повідомив автор підручника Олександр Абраменко.

«Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запропонував допомогу», — написав автор.

Раніше стало відомо, що у підручнику з української мови для 10 класу помітили посилання, яке веде на сайт з порнографією. У підручнику 2018 року авторства Олександра Авраменка це посилання розмістили в кінці тексту «Шкільний дрес-код: чи потрібна учням форма?» на 189 сторінці.

У підручнику вказано посилання novomirgorod.com — саме воно веде на сайт із «дорослим» контентом. До 2019 року на цьому домені був розміщений новинний портал міста Новомиргород. Імовірно, власники не продовжили термін дії домену і закинули сайт. Уже в листопаді 2019 року портал переїхав на домен novomyrgorod.com, а на novomirgorod.com, який вказаний у підручнику, з осені 2020 роки зʼявився порноконтент. Автори підручника не могли цього передбачити.