YouTube з 1 червня вставлятиме рекламу в усі відео, а виплати за неї вважатимуться роялті

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Відеохостинг YouTube заявив, що з 1 червня під всі відео без винятку вставлятиметься реклама.

Про це повідомляється в блозі YouTube.

Зазначається, що сервіс планує монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми. Крім того, з 1 червня виплати за рекламу будуть вважатися роялті. Прибуток, отриманий від переглядів у США, буде оподатковуватися.

«Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш контент в сервісі, в тому числі показувати всередині Контенту рекламу, або стягувати з користувачів плату за доступ до нього. Ця Угода не дає вам права отримувати будь-які виплати. З 1 червня 2021 року будь-які платежі, які ви маєте право отримувати від YouTube відповідно до інших угод між вами та YouTube, в тому числі дохід від функції «Спонсорство», Суперчату та участі в Програмі партнерства YouTube, будуть вважатися роялті. Якщо того вимагатиме законодавство, Google буде утримувати податки з подібних платежів», — йдеться в повідомленні.