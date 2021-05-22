У США продали рукописний лист Ейнштейна з його найвідомішою формулою

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На аукціоні в США продали рукописний лист німецького вченого Альберта Ейнштейна, в якому він описав своє найбільш відоме відкриття — формулу співвідношення енергії і маси (E = mc2).

Про це повідомляє BBC.

Лист продали на аукціоні RR Auction за $1,2 мільйона. Односторінковий лист німецькою мовою датований 26 жовтня 1946 року і адресований польсько-американському фізику Людвіку Зільберштейну, який заперечував деякі теорії видатного вченого. За повідомленням агентства Associated Press, цей лист був частиною особистого архіву Зільберштейна, який був проданий його нащадками.

Фахівці стверджують, що відомо тільки три екземпляри рівняння, написані власноруч Ейнштейном.

Рівняння — енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла, — змінило фізику, довівши, що час не є абсолютним і що маса і енергія еквівалентні.