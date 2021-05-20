Опитування: До парламенту можуть пройти п’ять партій, ще стільки ж — на межі

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Пропрезидентська партія «Слуга народу» продовжує лідирувати в рейтингу політичних сил. За неї готові проголосувати 24,8% з тих, хто визначився і готовий голосувати.

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 16—18 травня 2021 року.

Також прохідний бар’єр долають інші парламентські партії — «Європейська солідарність» (13,5%), «Опозиційна платформа — За життя» (13,2%) і «Батьківщина» (11,8%). Останньою до парламенту може зайти партія «Сила і честь» (5%).

Водночас ще п’ять політичних сил потенційно можуть потрапити до Верховної Ради. Їхній рейтинг перебуває у межах статистичної похибки. Це Радикальна партія Олега Ляшка (4,1%), УДАР Віталія Кличка (4%), партія «Наші» (4%), «Українська стратегія Гройсмана» (3,8%) та «Свобода» (3,7%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність — 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.