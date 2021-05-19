Центр Києва перекриють 30 травня через марафону. Список вулиць, які закриють для транспорту

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У Києві 30 травня відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» — у звʼязку з чим заборонять рух транспорту у центрі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Так, заборонять рух із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями. Деталі повідомлять додатково.