Центр Києва перекриють 30 травня через марафону. Список вулиць, які закриють для транспорту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wyron A / Unsplash
У Києві 30 травня відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» — у звʼязку з чим заборонять рух транспорту у центрі.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Так, заборонять рух із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.
На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями. Деталі повідомлять додатково.