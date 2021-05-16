В Україні на завтра оголошено штормове попередження. На півдні і в центрі прогнозують град

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Brigipix / Pixabay

В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження. Погода значно погіршиться на півдні і в центрі країни.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, оголошений «жовтий» рівень небезпеки. Завтра по всій території країни очікуються грози, а в південних і центральних областях місцями можливі гради і шквальний вітер до 20 метрів на секунду.

Штормове попередження на завтра оголосили також у Києві та Київській області. Синоптики прогнозують грози.