На Донбасі пес випадково підірвав міни, які дистанційно встановили бойовики. Він залишився живий

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Sasha Maksymenko / Flickr

У Донецькій області бойовики дистанційно встановили три міни ПОМ-2, які випадково підірвав собака.

Про це пише 10 Гірсько-штурмова бригада у своєму Facebook.

«15 квітня. Ранок, сьома година, Новгородське. Російським окупантам немає спокою. ПОМ-2 «Отек». 3 штуки. На щастя, без жертв», — зазначили там.

Собака, який випадково зачепив міни, залишився живим.