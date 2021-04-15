На Донбасі пес випадково підірвав міни, які дистанційно встановили бойовики. Він залишився живий
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- Олексій Ярмоленко
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Sasha Maksymenko / Flickr
У Донецькій області бойовики дистанційно встановили три міни ПОМ-2, які випадково підірвав собака.
Про це пише 10 Гірсько-штурмова бригада у своєму Facebook.
«15 квітня. Ранок, сьома година, Новгородське. Російським окупантам немає спокою. ПОМ-2 «Отек». 3 штуки. На щастя, без жертв», — зазначили там.
Собака, який випадково зачепив міни, залишився живим.
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