У Китаї поставили перший в світі світлофор для верблюдів

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У китайській провінції Ганьсу поставили перший в світі світлофор для верблюдів.

Про це повідомляє ECNS.

Світлофор для «кораблів пустелі» встановили в місті Дуньхуан, поблизу якого знаходяться популярні у туристів джерело Півмісяця і гора Мінгша, яку називають співучою через гучні звуки, що доносяться з-під ніг під час ходи.

Тури на верблюдах популярні у регіоні «співучих дюн», і світлофор встановили для безпеки руху. Верблюди можуть переходити дорогу на зелений сигнал, а люди — на червоний.