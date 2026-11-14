Від ранку РФ продовжила атакувати Україну. Під ударом були Сумщина, Київщина та Запоріжжя — є поранені

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Сумська ОВА

Російська армія від ранку продовжила бити по Україні, внаслідок чого є поранені. Під ударом були Сумщина, Київщина та Запоріжжя.

«Бабель» зібрав усе про наслідки російських атак.

У Глухові на Сумщині через удар по приватному будинку поранені жінка, її 9-річний онук і поліцейський, який прибув на місце після удару.

У Запоріжжі внаслідок атаки постраждав чоловік і спалахнула пожежа. Також у місті повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС для транспорту в обох напрямках.

У Голосіївському районі Києва уламки впали на двох відкритих локаціях.

На Одещині через ранковий удар по енергообʼєкту без світла залишились майже 50 тисяч родин.