Генштаб: Російська армія втратила за добу війни ще понад 1 700 військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Упродовж минулої доби, 13 листопада, російська армія втратила на фронті ще 1 710 військових і шість танків.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійських систем, двох реактивних систем залпового вогню, чотирьох наземних робототехнічних комплексів, 448 БпЛА, 302 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня 2026 року говорив, що Росія лише від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України. За його словами, Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Загалом втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, станом на липень 2026 року щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.