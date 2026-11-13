Українські енергетики вручну розбирають завали після російських ударів по електростанціях. Світові медіа про війну 13 листопада

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«Бабель»

«Олексій, працівник української електростанції, уже збився з рахунку, скільки разів йому доводилося відновлювати станцію після російських атак. Але останній удар став найруйнівнішим, каже він. Через нього цілий регіон цієї зими може залишитися без тепла й електроенергії. Одного листопадового ранку російські ракети вдарили по одній з теплових електростанцій ДТЕК. Вони зруйнували дах і стіни. Турбіни й котли опинилися під тоннами уламків. Тепер сотні працівників розбирають завали вручну, щоб дістатися до обладнання». Так починається репортаж Reuters про наслідки російської атаки. Журналісти побували на зруйнованій електростанції, однак на прохання ДТЕК з міркувань безпеки не розголошують місце її розташування.

«Схоже, росіяни просто зациклилися на тому, щоб залишити нас без світла і тепла. Вони не відступають від цієї мети. Але ми відновлюємо все, що вони руйнують, і продовжуємо працювати», — каже Олексій. Він попросив називати його лише на ім’я. Від початку повномасштабної війни працівники ДТЕК понад 70 разів запускали електростанції фактично з нуля після російських атак, ідеться в статті. Однак аналітики попереджають: ця зима може стати ще важчою через масштабніші руйнування. У багатьох українських містах, зокрема в Києві, уже надовго зникає електроенергія. «Важко сказати, скільки часу нам знадобиться на відновлення, — каже Reuters генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. — Тому ми робимо все можливе, щоб Україна мала достатньо потужностей для виробництва електроенергії та змогла пережити зиму».

Працівники розбирають бетонні уламки та ріжуть труби, щоб дістатися до обладнання, яке досі лежить під завалами. Вони працюють при світлі ламп, підключених до портативних генераторів. «Мені хочеться плакати, коли я на це дивлюся. Я пам’ятаю, якою була станція до руйнування: усе світилося, було пофарбоване, працювало й виробляло електроенергію», — розповів 46-річний Михайло, старший машиніст енергоблока. Під час візиту журналістів Reuters на станції пролунала повітряна тривога. Репортери поспішили до тісних приміщень під землею. Там разом з працівниками перечікували небезпеку десятки людей. Поруч ховалися й кілька собак. За словами працівників, тварини теж шукають там прихистку. «Важко переживати все це, коли знаєш, що ракети летять саме на тебе. Ти розумієш, що став мішенню, — каже Михайло. — А потім повертаєшся додому і відчуваєш вдячність за те, що вижив. Що знову вдома, можеш побачити свою родину. Це суміш страху і полегшення».

Cьогодні світові медіа також продовжують активно обговорювати мирні перемовини між Україною, США та Росією, які пройшли в Абу-Дабі 10—11 листопада. Оглядач Politico Джеймі Деттмер пише, що росіяни, безперечно, мають бути в захваті від результатів останнього раунду переговорів. Після зустрічі в Абу-Дабі Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон і Москва хочуть обговорювати всі питання разом, а потім шукати спосіб вирішити їх одночасно. Автор нагадує, що Кремль роками застосовує тактику затягування переговорів. Москва створює враження дипломатичного процесу, але водночас продовжує бойові дії, виграє час і виснажує противника. А Bloomberg розповідає про те, як Путін намагається розколоти Європу новою вимогою: обговорювати майбутню архітектуру європейської безпеки в межах переговорів про мир в Україні.

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