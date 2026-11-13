Джерела «Бабеля»: Європа вже розподілила ролі, хто говоритиме з Росією

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Reuters / «Бабель»

Країни ЄС уже розподілили ролі в питанні, хто говоритиме від Європи на переговорах про завершення війни. Тож міністри ЄС цю тему на найближчих зустрічах, ймовірно, не розглядатимуть.

Про це кореспондентці «Бабеля» на умовах анонімності повідомив посадовець ЄС, обізнаний із цим питанням.

За його словами, про розподіл ролей у Брюсселі вже домовилися. Тепер усі працюють над тим, щоб європейці сиділи за столом переговорів, й останніми днями це, схоже, вдалося. Співрозмовник каже, що євроінституції щодня говорять і з Києвом, і між собою.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Європу визначити свого представника на переговорах до кінця листопада, а найкраще — 19 листопада на зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні.