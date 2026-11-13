Європа має дефіцит ракет для Patriot і шукає спосіб компенсувати країнам поставки Україні — джерела «Бабеля»

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У Європі бракує ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Виробники нарощують випуск боєприпасів, однак темпи виробництва поки не встигають за потребами, а наявні запаси скорочуються.

Про це кореспондентці «Бабеля» на умовах анонімності розповів посадовець ЄС, обізнаний із цим питанням.

За його словами, проблема полягає не лише в тому, що Україні потрібно більше ракет для захисту від російських атак. Дефіцит перехоплювачів відчувають і самі європейські країни, які мають поповнювати власні запаси та водночас шукати можливості допомагати Україні.

Посадовець зазначив, що виробництво ракет поступово збільшують, але цього поки що недостатньо, аби задовольнити попит. Через це Євросоюз продовжує закликати країни, які мають необхідні ресурси, передавати Україні додаткові перехоплювачі.

За словами співрозмовника «Бабеля», майбутні закупівлі озброєння можуть дати змогу переглянути пріоритетність поставок. Зокрема, йдеться про можливість компенсувати країнам ракети, які вони передають Україні, і враховувати це під час подальшого розподілу озброєння.